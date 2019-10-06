РИАМО - 6 окт. Друг Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти, которые публикуют соцсети и некоторые СМИ, сообщает сайт kp.ru.

Из нескольких друзей Заворотнюк, которые могли бы развеять слухи, лишь один согласился поговорить с журналистом издания на условиях анонимности.

«Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще. Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все», — сказал друг актрисы.

Слухи о смерти певицы появились из-за публикации в соцсетях якобы переписки сотрудников клиники, в которой лечится актриса. В переписке говорится, что она умерла 5 октября. Однако никакого подтверждения достоверности скриншотов нет.

По данным СМИ, у 48-летней Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса лечится в одной из московских больниц. Медучреждение постоянно осаждают фанаты и экстрасенсы. При этом близкие Заворотнюк отказываются от официальных заявлений.

Ранее пиар-директор Заворотнюк рассказала о том, что состояние актрисы улучшилось и, по прогнозам медиков, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появился шанс на выздоровление.