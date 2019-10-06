РИАМО - 6 окт. Шоколадную плитку с отпечатком руки Жанны Фриске выставили на продажу на сайте Avito, продавец утверждает, что купил шоколад на благотворительном аукционе.

К объявлению прикреплены фотографии, на которых видно, что шоколад лежит в коробке с портретом и именем певицы. В цельной квадратной плитке без трещин отпечаталась, как утверждает продавец, рука Фриске.

«Шоколад был куплен на благотворительном аукционе в 2013 году», — говорится в объявлении.

За такую редкость ее владелец просит немаленькую сумму – 100 тысяч рублей. Также он отметил, что шоколад можно забрать в Москве на станции метро «Арбатская».

Популярная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.