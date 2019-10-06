РИАМО - 6 окт. Открытый турнир на призы Центра фехтования Ильгара Мамедова прошел в Химках в субботу и воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

«В соревнованиях по сабле приняли участие 130 человек из шести регионов России: Московская область, Москва, Самарская область, Пензенская область, Алтайский край и Хабаровский край», — говорится в сообщении.

Девушки и юноши 2005-2008 годов рождения выявили лучших в преддверии первенства России, которое пройдет в Смоленске 12-13 октября.

Центр фехтования двукратного олимпийского чемпиона, главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова открылся в сентябре 2018 года. Он стал частью спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск».