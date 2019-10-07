РИАМО - 7 окт. В МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске в понедельник откроется Всероссийский саммит сферы гостеприимства PIR EXPO, сообщается на официальном сайте организаторов.

PIR EXPO – крупнейшее в России профессиональное мероприятие в сфере HoReCa, собирающее лучших экспертов и специалистов, задающее новые тренды индустрии гостеприимства.

«Здесь можно узнать новые тренды, оценить интересные идеи, пройти обучение и обрести вдохновение для профессионального совершенствования и развития бизнеса», — говорится в сообщении.

Ранее Людмила Зобкова из Серпухова получила звание «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» и вышла в тройку призеров федерального конкурса. На саммите подведут итоги конкурса «Лучший по профессии».