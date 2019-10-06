РИАМО - 6 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном Домодедове, сейчас выясняются мотивы совершения преступления, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Задержанному 34 года, он житель Домодедова.

«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют мотивы, из-за которых было совершено убийство девушки, проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Тело девушки нашла ее сестра в частном доме в Домодедове. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации СМИ, родители погибшей в злополучный день были в отъезде. Из дома не пропали деньги и ценные вещи, которые там хранились, в комнате были следы борьбы.

Стали известны детали убийства 17‑летней студентки в Домодедове>>