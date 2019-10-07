РИАМО – 7 окт. Международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш» откроется в Москве в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

«Выставка отражает ключевые тенденции в развитии мирового агропромышленного комплекса и важна для поддержки отечественного товаропроизводителя. Подмосковье планирует продемонстрировать здесь лучшие свои достижения в области внедрения новых современных технологий, оборудования, сырья в пищевой и перерабатывающей промышленности», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин,

Выставка будет проходить в павильонах ЦВК «Экспоцентр».

На мероприятии можно будет увидеть новейшие научно-технические разработки, прогрессивные технологии, современные машины и оборудование отечественных и иностранных предприятий.

Общая площадь выставки в этом году составляет более 60 тысяч квадратных метров. В ней планируют принять участие около 870 компаний из 37 стран Европы, Азии и Америки.

Выставка продлится до 11 октября.