РИАМО – 7 окт. На четырех улицах Москвы в понедельник появятся «выделенки», новые полосы будут на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова, протяженность каждой из них не превысит одного километра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На четырех улицах осуществляют движение автобусы и троллейбусы более 25 маршрутов общественного транспорта, ежедневно ими пользуются свыше 120 тысяч человек.

До конца года в Москве заработают еще девять «выделенок». Семь из них будут короткими – не более одного километра. Так, протяженность полосы на Ленинградском шоссе составит 200 метров, на улице Красного Маяка – 250 метров, на Яузской улице и в Орликове переулке – по 400 метров каждая, на Минской улице – 450 метров, на Самотечной – 470 метров, на Головинской эстакаде – 740 метров.

Кроме того, в этом году еще появятся полосы для общественного транспорта в Проектируемом проезде №5108 длиной два километра и на Калужском шоссе протяженностью более 18 километров.