РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске по просьбе жителя спилили два сухих дерева в одном из дворов на Народной улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние деревьев и кустарников в Подольске на Народной улице. Он отметил, что во дворе дома №3 стоят два сухих тополя, которые могут упасть в любой момент.

«Рассмотрев обращение по вопросу удаления (опиловки) аварийных деревьев и кустарников на улице Народная, 3, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по удалению сухих деревьев проведены», - сказал замглавы администрации округа по ЖКХ Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.