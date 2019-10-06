РИАМО - 6 окт. Перекрытия и ограничения, которые были введены в Москве из-за полумарафона «Моя столица», сняли, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения города.

В полумарафоне, который прошел в воскресенье, приняли участие около 8 тысяч человек.

«Временные перекрытия в связи с проведением полумарафона «Моя столица» сняты», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали на Университетской площади и на участках улицы Косыгина. Там также было полностью ликвидировано парковочное пространство.