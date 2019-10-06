РИАМО – 6 окт. В полумарафоне «Моя столица», который прошел в воскресенье на Воробьевых горах, приняли участие порядка 8 тысяч человек, они пробежали дистанции в 3, 10 и 21,1 километра, сообщает ТАСС.

«Шестого октября в Москве завершился юбилейный сезон проекта «Фармэко - Бегом по Золотому кольцу». Забег по 12 красивым городам с тысячелетней историей привел участников к заключительному пункту маршрута - полумарафону «Моя столица», который является одним из самых масштабных событий серии и стал юбилейным, пятидесятым стартом за всю историю проекта», — говорится в сообщении. В забеге приняли участие около 8 тысяч человек в возрасте от 4 до 85 лет. Они пробежали по дистанциям в 3, 10 и 21,1 километра.

Впервые прошла эстафета в три этапа: первый этап – 4,5 тысячи метров, второй и третий этапы – 8,3 тысячи метров. Дети и инвалиды приняли участие в забегах на 300 и 600 метров.

В церемониях открытия и награждения приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, двукратный призер Олимпийских игр, российская легкоатлетка Олеся Зыкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.