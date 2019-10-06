РИАМО - 6 окт. В столице каждый год потребляют около 3 миллионов кубометров воды, которая проходит несколько ступеней очистки, в любом районе можно спокойно пить воду из-под крана, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ежедневно Москва потребляет около 3 миллионов кубометров воды. Каждая капля этого огромного объема жидкости проходит несколько ступеней очистки. Один из лучших методов - озонирование в сочетании с сорбцией на активированных углях. Проще говоря, уголь впитывает в себя все загрязнения», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что благодаря очистке из воды полностью исчезают болезнетворные микроорганизмы, пестициды, нефтепродукты и все, что портит запах. Таким методом готовят примерно половину воды в столице. Новые предприятия по очистке воды продолжают строить.

По словам Собянина, в любом районе города можно спокойно пить воду из-под крана.