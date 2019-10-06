РИАМО - 6 окт. В столице потушили пожар в складской пристройке на Верейской улице, горели тара и готовая продукция, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание случилось по адресу: Верейская улица, дом 29. По данным открытых источников, там находится Московский радиотехнический завод.

«Происходило загорание тары и готовой продукции в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию. В 16:55 пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В 17:21 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.