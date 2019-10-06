РИАМО – 6 окт. Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, курировавший вопросы бюджета, скончался в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Четвертого октября Бушмину исполнился 61 год.

«Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — сказал председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Бушмин являлся членом Совета Федерации — представителем от законодательного органа государственной власти Ростовской области. Он кандидат экономических наук, был награжден орденами Почета и Александра Невского.