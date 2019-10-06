РИАМО - 6 окт. Спасателям удалось локализовать пожар в складской пристройке к административно-производственному зданию в столице на Верейской улице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье днем в МЧС сообщили о пожаре по адресу: Верейская улица, дом 29. Загорелись тара и готовая продукция в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию.

«В 16:55 пожар локализован на площади 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по указанному адресу находится Московский радиотехнический завод.