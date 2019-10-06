РИАМО – 6 окт. В Санкт-Петербурге блогер из Подмосковья сорвался с высоты, пытаясь сделать селфи в заброшенном здании, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает «Фонтанка».

«Петербургские врачи собирают переломанные кости жителя Московской области, сорвавшегося с высоты в Красносельском районе города. Полет с шести метров отправил его в реанимацию», — говорится в сообщении.

Пятого октября 42-летний мужчина пытался взобраться на трубу заброшенной котельной на Волхонском шоссе и упал. Пострадавшего увидели случайные прохожие. Он признался, что является блогером и лез наверх, чтобы сделать селфи.

У мужчины переломы бедренных костей, колотая травма правого бедра, сотрясение мозга. Его отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.