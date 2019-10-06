РИАМО - 6 окт. Облачная погода ожидается в Подмосковье и Москве в ночь на 9 октября, что не позволит жителям Московского региона наблюдать за метеорным потоком Драконид, сообщил РИАМО в воскресенье специалист центра погоды «Фобос».

«В Москве и по области его не увидите, небо будет закрыто облаками», - сказал собеседник агентства.

Метеорный поток Драконид может быть виден на широте Московского региона, максимум активности астрономы ожидают в ночь на 9 октября.

Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона. Там находится радиант, точка, из которой, как кажется наблюдателю, летят метеоры. Дракониды — это рой частичек, отколовшихся от кометы и продолжающих движение по орбите. Они сгорают, попадая в атмосферу Земли.