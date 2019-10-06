РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Автомобилистам подмосковного Подольска в воскресенье посоветовали быть аккуратными на дорогах из-за мокрого снега с дождем, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Прошел снег, местами появился снежный покров.

«Дожди, переходящие в мокрый снег, прошли на юге и юго-востоке области. Будьте аккуратны на дороге, соблюдайте правила дорожного движения», - говорится в сообщении.