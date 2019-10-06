РИАМО - 6 окт. Неизвестный обокрал автомобиль на юго-западе столицы рядом с РУДН – злоумышленник украл из салона сумку, в которой находились 28 тысяч долларов, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 5 октября в отдел полиции по обслуживанию РУДН обратился гражданин 1987 года рождения, который заявил о краже из автомобиля по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 11.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 23:55 4 октября до 02:15 5 октября по указанному адресу неизвестный неустановленным способом проник в салон принадлежащей потерпевшему автомашине Hyundai Santa Fe, откуда совершил кражу сумки, в которой находились его личные денежные средства в сумме 28 тысяч долларов США, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 1,82 миллиона рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.