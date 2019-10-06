РИАМО - 6 окт. Пожар произошел в пристройке к административно-производственному зданию на Верейской улице в столице, площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 15:31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Верейская, дом 29.

«По прибытии подразделений было установлено, что происходит загорание тары и готовой продукции в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по указанному адресу находится Московский радиотехнический завод.