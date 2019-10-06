РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Четверо спортсменов из подмосковного Подольска стали призерами первенства по карате в городе Дубна, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Дубна 5 октября прошло традиционное осеннее первенство по карате киокушинкай АНО Дубненский ГСКК «Дубна». В мероприятии приняли участие около 300 спортсменов из Московской, Тверской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Нижегородской областей и Москвы.

«От секции карате-киокушинкай ФСК «Заречья» в соревновании приняли участие пять спортсменов, которые в упорных боях сумели завоевать 4 призовых места! 2 место заняли Егор Маклагин и Артем Кладовщиков. 3 место заняли Игорь Киселев и Иван Тетеричев. Поздравляем наших призеров и желаем дальнейших побед на татами», - говорится в сообщении.