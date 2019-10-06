РИАМО - 6 окт. Пассажиров предупредили о возможных ограничениях входов и выходов на ближайших к стадиону «ВЭБ Арена» станциях метро из-за футбольного матча, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Матч между ФК ЦСКА и «Ростовом» начнется в 16:30.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «ВЭБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», — говорится в сообщении.

Добраться до стадиона удобнее всего от станций метро «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и станции МЦК «Зорге». Пассажиров просят заранее купить билеты на обратную поездку, чтобы не стоять в очереди после матча.