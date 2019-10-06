РИАМО – 6 окт. Метеорный поток Дракониды будет виден на широте Московского региона, максимум активности астрономы ожидают в ночь на 9 октября, сообщает РИА Новости.

Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона. Там находится радиант, точка, из которой, как кажется наблюдателю, летят метеоры. Дракониды — это рой частичек, отколовшихся от кометы и продолжающих движение по орбите.

Они сгорают, попадая в атмосферу Земли.

«Как считают исследователи, нестабильная активность потока свидетельствует о сравнительной молодости Драконид. Мы еще довольно плохо знаем распределение вещества в кометном рое, что порождает данный поток. Поэтому так трудно спрогнозировать величину активности потока на тот или иной год», - рассказал астроном Александр Якушечкин.

Астроном отметил, что на широте Москвы будут хорошие условия наблюдения. В ночь на 9 октября яркая Луна рано зайдет за горизонт – в 00:30. Лучше всего выехать за город, найти место с минимальной городской засветкой, лечь ногами в сторону севера.

«Падающие звезды» будут красно-желтого цвета. Радиант потока находится в районе головы Дракона. Найти ее, как отмечает астроном, несложно, она находится недалеко от одной из самых ярких звезд - Веги в созвездии Лиры.