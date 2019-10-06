РИАМО - 6 окт. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и всех жителей с 90-летием Московской области, сообщается на официальном сайте правительства Тульской области.

Дюмин отметил, что Подмосковье имеет славную историю, уникальное наследие и богатые традиции.

«Сегодня регион по праву считается одним из самых динамично развивающихся в стране. Совершенствуется жилищная и транспортная инфраструктура, реализуются масштабные инвестиционные проекты, открываются новые высокотехнологичные производства. Создаются комфортные условия для жизни», - сказал Дюмин.

Он также выразил надежду на развитие добрососедских отношений и сотрудничества между двумя регионами.

С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.