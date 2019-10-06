РИАМО - 6 окт. В кинотеатрах городской сети «Москино» с 16 по 19 октября пройдут кинопоказы, посвященные 85-летию Кира Булычева, все сеансы бесплатные, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мероприятия приурочены к памятной дате — 18 октября исполняется 85 лет со дня рождения писателя-фантаста. Мини-ретроспектива фильмов по книгам Булычева начнется с киноленты «Лиловый шар» (1987 год), одной из самых любимых подростками в конце 1980-х — начале 1990-х годов», — говорится в сообщении.

Эту кинокартину можно будет увидеть в кинотеатре «Спутник» 16 октября в 14:00 и в кинотеатре «Березка» 18 октября в 12:00.

Также в кинотеатрах покажут и другие не менее знаменитые ленты. 19 октября в 11:15 в кинотеатре «Искра» можно будет посмотреть картину «Через тернии к звездам».

Знаменитый мультфильм «Тайна третьей планеты» можно будет увидеть в нескольких кинотеатрах: в «Вымпеле» показы состоятся 19 и 20 октября в 11:00, в «Спутнике» — 19 октября в 12:00, в «Туле» — 19 октября в 15:00, в «Сатурне» — 20 октября в 11:00, в «Искре» — 20 октября в 11:15, в «Полете» — 20 октября в 12:10, в «Факеле» — 20 октября в 18:00.

Кир Булычев — популярный советский писатель-фантаст. Известность ему принесли в том числе книги о девочке из будущего Алисе Селезневой.