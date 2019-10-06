РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров в воскресенье днем, движение затруднено и в центре горокруга, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено от автобусной остановки «Сады» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 8 километров в час.

Также движение затруднено и в центре горокруга. Пробки образовались на улице Большая Серпуховская, проспекте Ленина, улице Кирова и других.