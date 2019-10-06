РИАМО - 6 окт. На территории пожарно-спасательного поста пожарной части № 340 Раменского территориального управления «Мособлпожспаса» открыли монумент пожарному мотоциклу «Урал Л-600» с мотопомпой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На церемонии открытия присутствовали начальник управления воспитательной работы и работы со СМИ «Мособлпожспаса» Галина Романова, глава сельского поселения Верейское Сергей Чистюхин, работники ПСО ПЧ-340, школьники и другие.

«Сегодня знаменательный день для жителей сельского поселения Верейское. На территории пожарно-спасательного поста появился монумент пожарному мотоциклу. В нашей организации большое внимание уделяется профилактике пожаров и чрезвычайных происшествий, и дети, которые приходят в пожарную часть на экскурсию, теперь смогут своими глазами увидеть раритет, который когда-то стоял на боевом дежурстве в пожарной охране, и даже смогут его потрогать», - сказала Романова.

Она поблагодарила пожарных, которые потратили свое время и силы на восстановление этого экспоната.

Начальник Раменского территориального управления Николай Латка рассказал, что этот мотоцикл нашли в пункте приема металла, после чего его отреставрировали.

«Он (экспонат – ред.) нам очень нужен, потому что к нам приходят дети и им будет интересно соприкоснуться с историей пожарной охраны», - добавил Латка.

Пожарный мотоцикл, водруженный на пьедестал, оказался практически готовым к работе.

Идейным вдохновителем и главным реставратором раритета стал начальник караула пожарно-спасательного поста Антон Кувшинов.