РИАМО - 6 окт. В Московской области прошли дожди и снег, дорожные службы обработали и очистили более 600 километров дорог, водителей призвали быть аккуратными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В Подмосковье за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Дожди, переходящие в мокрый снег, прошли на юге и юго-востоке области: в Озерах, Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах и Шатуре. Дорожные службы очистили и обработали более 600 километров дорог», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть аккуратными и соблюдать правила дорожного движения.