РИАМО – 6 окт. Ученые составили список из 20 стран, где можно будет пережить апокалипсис из-за мировой эпидемии, в список вошли Австралия, Новая Зеландия и Исландия, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Профессор университета Отаго Ник Уилсон считает, что открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии.

«В случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание», — говорится в сообщении.

Уилсон отметил, что таким местом может стать остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

Ученые составили список, в которые вошли 20 стран. Самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.