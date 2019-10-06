РИАМО - 6 окт. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега, гололедицы и отложения мокрого снега на 6-7 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее в Московском регионе уже объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 12 часов 8 октября. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье и Москве предупреждение из-за снега действует с 18 часов 6 октября до 9 часов 7 октября. В столице предупреждение из-за гололедицы действует с 21 часа 6 октября до 9 часов 7 октября. В Московской области объявили предупреждение из-за отложения мокрого снега и гололедицы, которое действует до 10 часов 7 октября.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявлен на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областей.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за порывов ветра до 17 метров в секунду и мокрого снега.