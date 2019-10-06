РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске активисты из-за погодных условий отменили субботник в лесопарке «Сосновый бор», который планировали провести в воскресенье, теперь акцию перенесут на другой день, сообщил активист, член Общественной палаты округа Максим Радайкин.

«Друзья, субботник на сегодня (6 октября, - ред.) отменяется по погодным условиям! Идет снег с дождем, и работа в таких условиях не представляется возможной. Всю технику уже развернул на базы. Самый ценный ресурс — это люди, которые откликнулись, и недопустимо будет, если кто из них заболеет после такого. Огромное спасибо всем, кто откликнулся», - написал Радайкин в «ВКонтакте».

Он отметил, что субботник в лесопарке «Сосновый бор» перенесут на другой день.

В Подмосковье в воскресенье прошел снег. В течение дня снег вперемешку с дождем продолжится. Местами в регионе может выпасть до 14 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы осадков.