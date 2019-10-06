РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В больнице подмосковного Подольска настоятель Благовещенского храма округа причастил и исповедовал 18 пациентов ожогового отделения, подобные выезды волонтеры проводят регулярно, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Субботнее утро для группы братьев и сестер Георгиевского сестричества милосердия началось как обычно - утреннее богослужение в храме, после которого — поездка к пациентам ожогового отделения. В этот раз, 5 октября, в больницу поехали шесть человек. Приехав в отделение, волонтеры раздали святую водичку и нательные крестики. Настоятель Благовещенского храма села Матвеевское Андрей Саломасов исповедовал и причастил 18 пациентов», - говорится в сообщении.

Подобные выезды волонтеры проводят регулярно.