РИАМО - 6 окт. С 7 по 14 октября в рамках «Московского долголетия» в столице пройдут концерты, танцевальный фестиваль и другие интересные события, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В районе Орехово-Борисово Южное желающих приглашают на открытый урок по художественно-прикладному творчеству. Его проведет преподаватель проекта «Московское долголетие». Гостей ждут 7 октября в 12:00 по адресу: Домодедовская, дом 24, корпус 4», — говорится в сообщении.

Также 7 октября в Ломоносовском районе в центре культуры и искусства «Меридиан» (улица Профсоюзная, дом 61) пройдет танцевальный фестиваль. Он начнется в 13:00.

Восьмого октября в Северном Бутове по адресу: Старокачаловская, дом 3, корпус 1, состоится танцевальный праздник «Мои года». Здесь выступят участники «Московского долголетия», а также пройдут мастер классы. Начало в 13:00.

Концерт в честь Дня учителя организуют 8 октября по адресу: 7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4. Он начнется в 15:00. Еще два концерта в честь этого праздника пройдут 9 и 10 октября в 14:30 по адресу: Шарикоподшипниковская улица, дом 40.

Также участников «Московского долголетия» приглашают обсудить тему зрелости. Мероприятие пройдет 9 октября в 12:00 по адресу: улица Реутовская, дом 6а. Здесь дуэт «Ретро+» представит ироничную программу «Старость меня дома не застанет», посвященную зрелости и молодости души.

В Нагорном районе состоится концерт «Хорошее настроение», приуроченный к Всемирному дню улыбки. На сцену выйдет хор участников «Московского долголетия». Зрителей ждут 10 октября в 12:00 по адресу: улица Фруктовая, дом 5, корпус 3.