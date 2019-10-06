РИАМО - 6 окт. В воскресенье в Подмосковье и Москве прошел снег, из-за которого видимость в Домодедове ухудшилась до 900 метров, в течение дня снег вперемешку с дождем продолжится, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Активный южный циклон поднимается к востоку, северо-востоку, шлейфом за ним тянутся атмосферные фронты, которые время от времени и льют осадками. В 9 часов утра в районе ТСХА, Измайлова и Шереметьева дожди уже шли вперемешку со снегом. В 11 часов по московскому времени в Домодедове зафиксирован сильный ливневый снег, видимость не превышает 900 метров», — говорится в сообщении.

В течение дня при облачной погоде в Москве продолжат идти дождь и снег. В столице может выпасть от 3 до 7 миллиметров осадков, на востоке Подмосковья – до 14 миллиметров.

Днем северо-восточный ветер усилится до 13 метров в секунду, вечером его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.