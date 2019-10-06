РИАМО - 6 окт. Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде внедорожника на пешехода на улице Олеко Дундича в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«В 11:30 на улице Олеко Дундича прошла информация, что внедорожник наехал на пешехода. Наши сотрудники приехали на место, информация о наезде проверяется», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пешеход от медицинской помощи отказался.

Ранее ЦОДД и ГУ МЧС РФ по Москве попросили пешеходов и водителей быть внимательнее из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега.