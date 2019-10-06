РИАМО - 6 окт. В воскресенье в столице ожидаются дождь, мокрый снег и порывы ветра до 17 метров в секунду, из-за этого автомобилистов призвали быть особенно осторожными при парковке, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за порывов ветра до 17 метров в секунду и мокрого снега.

«Будьте осторожны: паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Москве пошел снег. За день в городе может выпасть почти 20% месячной нормы осадков.