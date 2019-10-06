РИАМО - 6 окт. С 7 по 11 октября в столице на фестивале «Золотая осень» пройдет более 130 концертов и спектаклей, а также «Школа советских танцев» и «Осенняя эстафета», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На площадки в центре и округах столицы стоит заглянуть, прежде всего, за яркими гастрономическими впечатлениями: здесь лучшие производители со всей страны предлагают самые качественные и полезные продукты, а рестораторы – и мастерски готовят традиционные блюда российских регионов, и удивляют сезонными новинками. Не менее интересна и культурная программа», — говорится в сообщении.

С 7 по 11 октября москвичей и гостей города ждет более 130 концертов и спектаклей, более 40 спортивных игр, десятки кулинарных занятий и творческих мастер-классов — от гончарного дела и лозоплетения до танцев и фехтования.

На Красной площади пройдет больше всего выступлений. Развлекательная программа 7 октября будет идти с 12:15 до 16:30, а с 8 по 11 октября – практически весь день с 12:00 и 12:30. 7 октября гости увидят выступление Казачьего ансамбля.

Восьмого октября днем на сцене выступит финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» Таисия Подгорная. В вечерней программе прозвучат советские и российские шлягеры, а также шедевры мировой классической музыки в исполнении вокального ансамбля VIVA. 9 октября в 16:00 перед гостями выступит детский театр-студия «Непоседы». А в 21:00 — легендарный ансамбль более чем с 45-летней историей - «Лейся, песня».

Десятого октября с утра и до вечера на сцене будет играть фолк. В 12:00 и 13:00 – в исполнении народного коллектива ансамбля русской песни «Реченька», а в 19:00 – в исполнении артистов ансамбля «Чибатуха». 11 октября гостей ждут яркие шоу от хореографического коллектива «Радуга» и ансамбля «Гордость Кавказа».

Спектакли и концерты также будут идти на площади Революции с 17:00 до 19:00. На сцене покажут спектакль «Осенние традиции», перед гостями также выступит кавер-группа FOLKBEAТ, группы «Крапива» и «Живица».

На площадках «Золотой осени» на Ореховом бульваре и Матвеевской улице каждый вечер в 17:00 — показ спектаклей по мотивам произведений А.П. Чехова. На Профсоюзной улице в 17:00 и 18:00 - спектакли и музыкальные сценки по мотивам сибирских сказок. На площади Славы 8 и 11 октября в 17:00 и 18:00 хиты исполнит кавер-группа KuzoVArbuzoV.

Для любителей активного отдыха на 12 площадках «Золотой осени» в центре и округах установили более 40 интерактивных игровых объектов и аттракционов. На площади Революции каждый день с 11:00 проходит «Осенняя эстафета». Участникам предлагают разбиться по парам и пройти шесть испытаний на меткость, ловкость и скорость.

«На площади Славы 7, 9 и 10 октября будет работать «Школа советских танцев» - с показательными выступлениями и открытыми уроками по танцам, которые танцевали еще наши бабушки и дедушки. На мастер-классах от Клуба исторического социального танца взрослым гостям предложат разучит твист, марш и «танец-встречу», а малышам – «Польку-бабочку» и «Летку-енку». <…> Начало – в 17:00 и 18:00», — рассказали организаторы.

Любители творчества могут посетить ремесленные занятия в шале на Красной площади с 15:00 до 18:45. На окружных площадках мастер-классы по будним дням проходят с 13:00 до 20:45. На Матвеевской улице взрослые и дети могут сделать первые шаги в живописи и познакомиться с основными художественными стилями эпохи модерн.

Также в рамках фестиваля пройдет множество гастрономических мастер-классов. Например, на площади Революции каждый день учат заваривать пряный чай со специями и ягодами (в 16:00) и готовить полезные медовые конфеты с сухофруктами. В «Сезонной кухне» на Красной площади гости узнают, как варить тыквенный крем-суп со сливками.

Участие во всех событиях «Золотой осени» - бесплатно. Подробное расписание работы всех площадок фестиваля можно посмотреть на официальном сайте «Московских сезонов».

Фестиваль «Золотая осень» проходит в Москве до 13 октября.