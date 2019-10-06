РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске планируют отремонтировать аварийный фонарный столб на одном из перекрестков округа до 5 ноября по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на аварийные опоры линий наружного освещения. Он отметил, что на пересечении улиц Рощинская и Железнодорожная находится фонарный столб, который не используется. Он попросил его демонтировать.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение. Данная дорога является дорогой местного значения. Специалистами администрации проведено комиссионное обследование участка автомобильной дороги. В результате обследования выявлены повреждения опоры освещения. Работы по восстановлению поврежденной опоры будут выполнены в срок до 5 ноября», - сказал замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Он отметил, что для организации работ по сносу столба необходимо направить запросы для предоставления информации о неиспользовании объектов, об отключении от сетей электроснабжения и иных сетей. Также необходимо составить смету и техническое задание для заключения в установленном законом порядке договора с уполномоченной организацией на выполнение работ по сносу (демонтажу).

«Учитывая большой объем объектов, определенных под снос на всей территории округа, работы по сносу (демонтажу) будут начаты в 2020 году с учетом финансирования. Опора на пересечении улиц Железнодорожная и Рощинская включена в список для проведения мероприятий по сносу (демонтажу) бесхозяйных столбов», - заключил Гапонов.