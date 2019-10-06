РИАМО - 6 окт. В Подмосковье за сутки местами выпало до 15 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы октября, сообщается на сайте «Метеовести».

Балканский циклон минувшей ночью обрушился на Центральный федеральный округ. В некоторых регионах за прошедшие сутки количество выпавших осадков составило от половины до целой месячной нормы.

«Своим краем балканский циклон зацепил и Московскую область. На юге и востоке региона в осадкомеры метеорологов попало 10-15 миллиметров небесной влаги, что составляет около четверти нормы октября. Наиболее сильные дожди прошли в Черустях, там выпало 12 миллиметров осадков, в Серебряных Прудах – 13 миллиметров, а в Луховицах – 15 миллиметров», — говорится в сообщении.

В воскресенье сильные дожди, переходящие в мокрый снег, пройдут в южных и восточных районах Московской области. Расчеты показывают, что тут количество выпавших осадков составит 15-20 миллиметров.

Норма осадков в октябре составляет 59 миллиметров.