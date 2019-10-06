РИАМО - 6 окт. На юго-западе Москвы, в экоцентре «Битцевский лес» 8 октября пройдет занятие кружка для взрослых «Следопыт», сообщается на сайте «Мосприроды».

Занятие пройдет по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Начало в 19:30.

«Участники смогут научиться узнавать птиц по голосам, читать следы животных, погрузиться в удивительный мир профессиональных зоологов и ботаников, в котором происходит столько всего интересного», — говорится в сообщении.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50. Записаться на занятия может любой человек старше 18 лет, главное условие – любовь к природе.

Кроме того, в экоцентре 8 октября пройдет квест «Знатоки леса» для организованных школьных групп. Школьники научатся ориентироваться в лесу, проверят свои знания о лесе и его обитателях, а также узнают о растительности и животном мире лесов средней полосы России.