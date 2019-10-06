РИАМО - 6 окт. В Московском регионе в начале недели ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью столбик термометра может опуститься до минус 3 градусов, но во второй половине недели начнется потепление, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начало новой недели в Московском регионе будет очень холодным. Москва и окрестности продолжат ощущать влияние тыловой части уходящего циклона. Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В понедельник и вторник в ночные часы в столице около 0, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в центре мегаполиса плюс 3 – плюс 5, в районах Московской области - от плюс 1 до плюс 6 градусов», - сказал Леус.

Он добавил, что, начиная со среды, синоптическая ситуация в атмосфере над центром европейской России будет меняться, то есть преобладающие воздушные потоки развернутся на запад, поэтому к берегам Москвы-реки начнут поступать более теплые воздушные массы.

«В среду, четверг и пятницу будет облачно, в начале срока с неустойчивыми прояснениями небольшие дожди. В среду ночью 0 – плюс 2 градуса в Москве, минус 2 – плюс 3 градуса - по области. Днем плюс 6-8 градусов в столице, плюс 4-9 градусов – по области. В четверг и пятницу ночью в Москве плюс 3-5 градусов, плюс 1-6 градусов – по области. Днем 9-12 тепла в столице, и 8-13 тепла в Подмосковье», - отметил Леус.