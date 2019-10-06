РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске житель пожаловался на незаконную продажу алкоголя в магазине в запрещенное время, по результатам проверки факты незаконной продажи подтвердились, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на розничную продажу алкоголя в одном из магазинов в запрещенное время. Он отметил, что в микрорайоне Климовск в магазине на улице Ленина ему продали алкоголь после 23:00.

«Управлением потребительского рынка администрации округа было проведено выездное обследование, факты реализации алкогольной продукции подтвердились. Магазин не является предприятием общественного питания и не имеет право осуществлять розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 8:00. В соответствии с федеральным законом было направлено обращение в правоохранительные органы УМВД России по городскому округу для рассмотрения и принятия необходимых мер по существу поставленных вопросов», - сказал замглавы администрации округа Алексей Кук.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.