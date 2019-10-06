РИАМО - 6 окт. Пользователи соцсетей из Подмосковья и Москвы начали публиковать посты, посвященные снегу в регионе, на видео и фото видно, как в некоторых округах Московской области началась настоящая метель.

На востоке Московской области местами уже появился снежный покров, в некоторых местах его высота достигает 4 сантиметров. В столице также пошел снег, за день может выпасть почти 20% месячной нормы осадков.

«У нас снежок, Леша говорит: «Урааааа, пошли за елкой», — написала в Instagram пользователь lyubov_shevlyakova_88.

Надежда Соколова из Ступина в Instagram поделилась видео настоящей метели: идет сильный снег, на земле образовался снежный покров.

Снимками снега поделились пользователи из Раменского округа, Коломны, Шатуры, Электрогорска, Воскресенска, Павловского Посада, Лыткарина и Домодедова. На многих фото видно, как снег припорошил землю.

Пользователь larilaki из столичного Ясенева опубликовала видео снега с дождем на юго-западе Москвы. Кадрами со снегом поделилась и пользователь из Новокосина Ольга Казеева.

«У кого резина летняя? Первый снег в Московской области», — поинтересовалась пользователь Instagram studioalicedecor. Она опубликовала фото заснеженного участка.

Многие пользователи в хештегах под своими фото и видео отмечали, что скоро зима и Новый год.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за порывов ветра до 17 метров в секунду и мокрого снега.