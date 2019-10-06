РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 окт. Учитель из Королева Елена Габелева стала лауреатом премии губернатора, сообщается на странице гимназии № 5 в соцсети «ВКонтакте».

Награждение состоялось в доме правительства Московской области. Педагогов поздравили министр просвещения России Ольга Васильева и первый заместитель председателя правительства – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.



«Дипломы получили педагоги, которые стали лауреатами премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник» и «лучший учитель начальных классов», «Педагог года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья». Дипломом победителя отмечена Елена Габелева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 5», - говорится в сообщении.