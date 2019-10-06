РИАМО - 6 окт. Из-за снега, дождя и сильного ветра водителям в Москве в воскресенье необходимо быть особенно осторожными на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

Водителей предупредили, что из-за непогоды со сцеплением могут быть проблемы.

«Берегите себя: внимание, осторожность, дистанция. Хорошая новость - лопаты пока еще можно не доставать, синоптики обещали, что все растает», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Московском регионе объявили экстренное предупреждение из-за дождя, мокрого снега и ветра порывами до 17 метров в секунду, а в некоторых районах столицы снег уже начался.