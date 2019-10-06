РИАМО - 6 окт. Средняя заработная плата учителей в московских школах составляет более 110 тысяч рублей, что в три раза больше, чем несколько лет назад, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очень важно стимулировать работу педагогов достойной заработной платой. Отдельные выплаты за классное руководство, за участие в московской электронной школе. Таким образом складывается более весомая, достойная заработная плата. Сегодня она перевалила за 110 тысяч рублей. Это неплохая заработная плата, это в три раза больше, чем было несколько лет тому назад», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он еще раз поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечался 5 октября.