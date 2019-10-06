РИАМО - 6 окт. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем Московской области, который отмечают в первое воскресенье октября.

Брынцалов отметил, что этот праздник объединяет всех жителей региона, наполняет гордостью за область и ее историю.

«Подмосковье — один из наиболее динамично развивающихся регионов страны. Здесь ощущается связь времен и поколений, а самоотверженный труд и героические дела людей старшего возраста служат примером и жизненным ориентиром для многих тысяч юношей и девушек», — написал спикер подмосковного парламента на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов на благо Родины.

С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.