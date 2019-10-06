РИАМО - 6 окт. В воскресенье в столице пошел снег, за день в результате дождя и снега может выпасть почти 20% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В воскресенье в Москве резко похолодало. В 10 часов утра в столице температура составляла всего плюс 2,1 градуса. Осадки стали переходить в смешанную фазу.

«Снег отметили метеостанции Домодедова и Шереметьева. По сообщениям очевидцев, снег уже идет и в некоторых районах столицы, расположенных в пределах МКАД. Пошел снег и в соседних областях, его фиксируют метеостанции Тульской и Владимирской областей», — говорится в сообщении.

Осадки в виде дождя и снега будут идти весь день и большую часть ближайшей ночи. В Москве уже выпал 1 миллиметр осадков, всего выпадет около 8-11 миллиметров при норме октября в 59 миллиметров.

В 2018 году первый снег в Москве пошел только 26 октября.