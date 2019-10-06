РИАМО - 6 окт. Центральной площадкой гастрономического фестиваля «Золотая осень» в 2019 году стала Красная площадь, это является знаковым событием, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

Фестиваль «Золотая осень» стартовал 4 октября и продлится до 13 октября. В эти дни пройдет более 400 бесплатных кулинарных занятий. Желающие смогут научиться готовить вкусные и сытные осенние блюда из сезонных овощей, а также любимые угощения жителей самых разных регионов России и других стран. Также в программе фестиваля ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных событий.

«Центральной площадкой в этом году стала Красная площадь - знаковое такое событие, на площади расположатся шале, выставки, (пройдут – ред.) мастер-классы и так далее. Так что интересно будет везде: и на площадках в округах, и в центре города», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».