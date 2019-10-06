РИАМО - 6 окт. На востоке Московской области идет мокрый снег, местами там уже появился снежный покров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Циклон, который накануне располагался над Архангельской областью, в ночь на 6 октября отметился осадками разной интенсивности и продолжительности. Но больше всего осадков в виде дождя и мокрого снега перепало востоку Подмосковья, в районе Черустей выпало 17 миллиметров», — говорится в сообщении.

Высота снежного покрова местами достигает четырех сантиметров. Синоптики отмечают, что он не задержится надолго и вскоре растает.

В воскресенье в Московском регионе объявили экстренное предупреждение из-за дождя, мокрого снега и ветра порывами до 17 метров в секунду.