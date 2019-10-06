РИАМО - 6 окт. В центрах госуслуг и офисах «Мои документы» с 7 по 13 октября пройдут бесплатные семинары и мастер-классы на тему экономики и бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На мастер-классах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!» горожане могут повысить свою компьютерную грамотность и научиться получать госуслуги в электронном виде. Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru и покажет, как передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения», — говорится в сообщении.

В офисе на Новоясеневском проспекте, дом 1, 8 октября пройдет семинар «Бизнес-разведка, или что надо знать о контрагенте, чтобы заключить и реализовать выгодную сделку». Посетителям расскажут об условиях заключения сделок и других важных нюансах. Начало в 19:00, нужно предварительно зарегистрироваться.

В этом же офисе 9 октября состоится семинар «Экономим: региональные налоговые льготы для предпринимателей Москвы». Начало в 15:00, также необходима предварительная регистрация.

Мастер-класс по посадке кедров «Мишка. Кедр. Шишка» пройдет 9 октября в центре госуслуг района Восточное Измайлово по адресу: Измайловский проспект, дом 93, корпус 1. Начало в 16:00.

Десятого октября во флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО, на Пресненской набережной, дом 2, пройдет занятие «Как открыть клинику с нуля?». Начало в 12:00, нужна предварительная регистрация.

Там же с 18:00 до 20:00 организуют семинар «Как самостоятельно получить/переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности?». Гости узнают о порядке и особенностях лицензирования.

Десятого октября в офисе на Новосеневском проспекте, дом 1, состоится семинар «Семь шагов на пути к успешному управлению репутацией компании». Посетителям расскажут об эффективных коммуникациях и создании позитивного мнения о компании. Нужна предварительная регистрация. Начало в 19:00.

Двенадцатого октября в центре на Пресненской набережной, дом 2, гостям расскажут о маркетинговом инструменте — карте путешествия клиента. Он позволяет больше узнать о целевой аудитории. Начало в 12:00, требуется регистрация.

Там же в этот же день с 15:00 до 17:00 пройдет семинар «Прокачиваем продажи: в два раза больше клиентов с помощью контекстной рекламы и веб-аналитики. 2.0». Посетители научатся с умом расходовать рекламный бюджет, узнают, как повысить эффективность рекламы.